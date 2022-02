Tennis | Vincenzo Santopadre sull’infortunio di Matteo Berrettini | “Problema all’addome | non sembra serio”

(Di mercoledì 23 febbraio 2022) Bad news in quel di Acapulco (Messico). Per chi non ha avuto l’occasione di guardare la partita in diretta, la notizia del ritiro dinon ha lasciato così insensibili. Nel match d’esordio all’”Abierto Mexicano Telcel”, l’azzurro è stato costretto ad alzare bandiera bianca per l’ormai solito per luiagli addominali, ricordando i precedenti del 2021 agli Australian Open e alle ATP Finals. Una situazione delicata, vista la ricorrenza, che ha fatto suonare un nuovo campanello d’allarme nel clan del n.6 del ranking ATP che con questo stop nel corso del match contro l’americano Tommy Paul rischia di veder vanificata la sua programmazione, riferendoci ai Masters1000 statunitensi: Indian Wells (10-20 marzo) e Miami (23 marzo-4 aprile). Allo stato attuale delle cose, sono due le considerazioni che vengono in mente: ...

Advertising

OA_Sport : #TENNIS Un nuovo problema fisico ha bloccato Matteo Berrettini e sempre di addominali parliamo. Le ultime arrivano… - vincenzo_col : Però puoi giocare al torneo internazionale di tennis -

Ultime Notizie dalla rete : Tennis Vincenzo

OA Sport

...emozioni così grandi quando per la prima volta mi sono ritrovato con una racchettina dain ... Matteo giudice dei semifinalisti di Masterchef Il ragazzo allenato da coachSantopadre sarà ...È uno spazio per pallavolo, calcio a cinque,e basket. Da più parti si fa notare che in ... che lo scorso anno ha abbandonato la maggioranza del sindacoServalli . Aveva rimesso all'...Bad news in quel di Acapulco (Messico). Per chi non ha avuto l'occasione di guardare la partita in diretta, la notizia del ritiro di Matteo Berrettini non ha lasciato così insensibili. Nel match d'eso ...Il libro autobiografico è stato pubblicato alla fine del 2021. È la storia di Silvio, ex dipendente diventato un imprenditore nel mondo del tennis ...