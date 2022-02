Stefano De Martino, un rifiuto che sembra un tradimento: per lui in arrivo gravi ripercussioni (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Una scelta dettata dal cuore, quella di Stefano De Martino, che suona come un tradimento e che potrebbe causargli guai seri a livello professionale. Stefano De Martino – Screenshot InstagramLa notizia è di quelle che lasciano a bocca aperta. Stefano De Martino ha rifiutato una proposta importante, decisione che per lui potrebbe avere conseguenze pericolose dal punto di vista professionale. Qualche giorno fa TvBlog, in merito alla nuova edizione di Made in Sud, programma pronto a tornare su Rai2 dopo un anno di stop, ha annunciato la riconferma di Stefano De Martino quale conduttore della trasmissione. Ma adesso, sempre TvBLog, sgancia una bomba che cambia le carte in tavola. Sempre in merito a Made in Sud, De ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Una scelta dettata dal cuore, quella diDe, che suona come une che potrebbe causargli guai seri a livello professionale.De– Screenshot InstagramLa notizia è di quelle che lasciano a bocca aperta.Deha rifiutato una proposta importante, decisione che per lui potrebbe avere conseguenze pericolose dal punto di vista professionale. Qualche giorno fa TvBlog, in merito alla nuova edizione di Made in Sud, programma pronto a tornare su Rai2 dopo un anno di stop, ha annunciato la riconferma diDequale conduttore della trasmissione. Ma adesso, sempre TvBLog, sgancia una bomba che cambia le carte in tavola. Sempre in merito a Made in Sud, De ...

