Spazio | scoperto gigantesco giacimento d’oro | è un asteroide nei pressi di Marte del valore inestimabile

Un asteroide nello Spazio è il più grande giacimento d'oro di tutti i tempi, e proprio dove non ci aspettavamo di vederlo: garantirebbe 1 miliardo a persona a tutti gli abitanti della Terra. Insomma, cosa ci fa ancora a fluttuare? Un giacimento d'oro su un asteroide, capace di dare un miliardo ad ogni persona sulla terra – Computermagazine.itSe vi dicessimo che ci sono miliardi e miliardi sopra le nostre teste? La corsa all'oro da qualche tempo ha un nuovo obiettivo, e lo si può trovare nell'ultimo posto possibile: lo Spazio. La Nasa, infatti, ha scoperto un asteroide che è già ufficialmente la più grande riserve aurea del mondo, costituito da oro puro, preziosissimo. Viene chiamato «16 Psyche», e si trova tra ...

