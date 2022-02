Scelte di Salute. Dolore cronico. Perché non rassegnarsi (Di mercoledì 23 febbraio 2022) (Adnkronos) – Ci sono dolori profondi, articolari o mal di schiena che durano settimane, che diventano mesi, e anche anni, senza trovare una diagnosi e una cura adeguata. Questo è il Dolore cronico, di cui soffre circa un italiano su cinque, e che non è un sintomo, ma una patologia riconosciuta dalla Legge 38 del 2010. Quanto ne sanno gli italiani? Perché ignorano ancora terapie specifiche curandosi con farmaci non adeguati? È davvero possibile non rassegnarsi al Dolore cronico? Su questi temi, alla luce dei dati di un sondaggio appena realizzato da Emg Different, si confrontano, nel corso del webinar: • William Raffaeli, medico, esperto in terapia del Dolore, già presidente di FederDolore e presidente della Fondazione Isal, Istituto di ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 23 febbraio 2022) (Adnkronos) – Ci sono dolori profondi, articolari o mal di schiena che durano settimane, che diventano mesi, e anche anni, senza trovare una diagnosi e una cura adeguata. Questo è il, di cui soffre circa un italiano su cinque, e che non è un sintomo, ma una patologia riconosciuta dalla Legge 38 del 2010. Quanto ne sanno gli italiani?ignorano ancora terapie specifiche curandosi con farmaci non adeguati? È davvero possibile nonal? Su questi temi, alla luce dei dati di un sondaggio appena realizzato da Emg Different, si confrontano, nel corso del webinar: • William Raffaeli, medico, esperto in terapia del, già presidente di Federe presidente della Fondazione Isal, Istituto di ...

