Sanità: Nursing Up: arginare violenze verso infermieri (Di mercoledì 23 febbraio 2022) advertisement ROMA 23 FEBB 2022 - "La nascita dell'Osservatorio sulla sicurezza delle professioni sanitarie, con un decreto del Ministero della Salute pubblicato in Gazzetta Ufficiale, rappresenta ... Leggi su sardegnareporter (Di mercoledì 23 febbraio 2022) advertisement ROMA 23 FEBB 2022 - "La nascita dell'Osservatorio sulla sicurezza delle professioni sanitarie, con un decreto del Ministero della Salute pubblicato in Gazzetta Ufficiale, rappresenta ...

Ultime Notizie dalla rete : Sanità Nursing Sanità: Nursing Up: arginare violenze verso infermieri L'Osservatorio, dice Antonio De Palma, Presidente del Nursing Up, può trasformarsi in uno strumento ... contribuire a creare una vera e propria "rivoluzione culturale" nella nostra sanità. Attraverso ...

