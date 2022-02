Mario Caucci, il marito (quasi ex) di Noemi Bocchi: “Con Francesco Totti doveva fare più attenzione. Ma non mi sorprendo, ecco perché” (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Nella serata di ieri 22 febbraio, Francesco Totti ha smentito le voci su una crisi imminente con Ilary Blasi. A questo punto ci si domanda: chi era allora Noemi Bocchi, la presunta nuova fidanzata dell’ex capitano giallorosso? Quello che si sa è stato riportato da Repubblica, che ha descritto la donna così: bionda, capelli lunghi e lisci, laureata in economia ed ex di un dirigente sportivo e imprenditore. Quest’ultimo è stato raggiunto dal Messaggero e ha rivelato alcuni nuovi dettagli che potrebbero essere fondamentali. “Se fosse vero doveva usare più attenzione, soprattutto per i nostri figli e anche per quelli della coppia”, ha esordito Mario Caucci, che – stando a quanto si evince da uno scatto da lui pubblicato – nel settembre 2018 avrebbe venduto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Nella serata di ieri 22 febbraio,ha smentito le voci su una crisi imminente con Ilary Blasi. A questo punto ci si domanda: chi era allora, la presunta nuova fidanzata dell’ex capitano giallorosso? Quello che si sa è stato riportato da Repubblica, che ha descritto la donna così: bionda, capelli lunghi e lisci, laureata in economia ed ex di un dirigente sportivo e imprenditore. Quest’ultimo è stato raggiunto dal Messaggero e ha rivelato alcuni nuovi dettagli che potrebbero essere fondamentali. “Se fosse verousare più, soprattutto per i nostri figli e anche per quelli della coppia”, ha esordito, che – stando a quanto si evince da uno scatto da lui pubblicato – nel settembre 2018 avrebbe venduto ...

Advertising

FQMagazineit : Mario Caucci, il marito (quasi ex) di Noemi Bocchi: “Con Francesco Totti doveva fare più attenzione. Ma non mi sorp… - costa577 : Mario Caucci, l'ex marito di Noemi Bocchi: «Totti ha tutta la mia comprensione, io so bene cosa c'è oltre l'immagin… - ParliamoDiNews : `francesco totti, sei il mio salvatore`-mario caucci,ex marito di noemi bocchi,la nuova fiamma del - Media e Tv… - Missi65 : RT @_DAGOSPIA_: 'FRANCESCO TOTTI, SEI IL MIO SALVATORE'-MARIO CAUCCI,EX MARITO DI NOEMI BOCCHI,LA NUOVA FIAMMA DEL - infoitcultura : Mario Caucci, l'ex marito di Noemi Bocchi: «Totti ha tutta la mia comprensione, io so bene cosa c'è oltre l'im -