LIVE – Teramo-Modena 1-1, Serie C 2021/2022: girone B (DIRETTA) (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Tutto pronto per il fischio d’inizio di Teramo-Modena, match del girone B di Serie C 2021/2022. Si gioca alle 18:00 di mercoledì 23 febbraio al ‘Bonolis’. La seconda forza del campionato cerca punti in Abruzzo, contro un Teramo a caccia di una vittoria per allontanarsi dalla zona calda. Sportface.it vi terrà compagnia con una DIRETTA testuale. AGGIORNA LA DIRETTA Teramo-Modena 1-1 (7? rig.Arrigoni, 45? Tremolada) 45’+3? – Termina il primo tempo! 1-1 tra Teramo e Modena, gli emiliani hanno rimesso con pieno merito il match in equilibrio! 45? – PAREGGIO DEL Modena! Grandissimo sinistro di Tremolada da fuori area, palla vicino all’incrocio dei pali e ... Leggi su sportface (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Tutto pronto per il fischio d’inizio di, match delB di. Si gioca alle 18:00 di mercoledì 23 febbraio al ‘Bonolis’. La seconda forza del campionato cerca punti in Abruzzo, contro una caccia di una vittoria per allontanarsi dalla zona calda. Sportface.it vi terrà compagnia con unatestuale. AGGIORNA LA1-1 (7? rig.Arrigoni, 45? Tremolada) 45’+3? – Termina il primo tempo! 1-1 tra, gli emiliani hanno rimesso con pieno merito il match in equilibrio! 45? – PAREGGIO DEL! Grandissimo sinistro di Tremolada da fuori area, palla vicino all’incrocio dei pali e ...

