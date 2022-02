LIVE Sinner-Murray 7-5 5-2, ATP Dubai 2022 in DIRETTA: Jannik serve per il match (Di mercoledì 23 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-0 Sinner domina lo scambio e chiude con lo smash. 15-0 Ace centrale di Sinner. 5-2 Ace centrale di Murray. Ora Sinner serve per il match. 40-30 Impressionante lungolinea di dritto vincente di Sinner. 40-15 Finisce lungo il dritto di Sinner. 30-15 In rete il rovescio di Murray. 30-0 Lunga la risposta di Jannik. 15-0 Lungo il pallonetto di Sinner. 5-1 Sinner conserva i due break di vantaggio. 40-30 Servizio vincente per Sinner. 30-30 Sinner sbaglia un comodo dritto lungolinea. 30-15 Altra brutta risposta di Murray. 15-15 Lunghissima la risposta di ... Leggi su oasport (Di mercoledì 23 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-0domina lo scambio e chiude con lo smash. 15-0 Ace centrale di. 5-2 Ace centrale di. Oraper il. 40-30 Impressionante lungolinea di dritto vincente di. 40-15 Finisce lungo il dritto di. 30-15 In rete il rovescio di. 30-0 Lunga la risposta di. 15-0 Lungo il pallonetto di. 5-1conserva i due break di vantaggio. 40-30 Servizio vincente per. 30-30sbaglia un comodo dritto lungolinea. 30-15 Altra brutta risposta di. 15-15 Lunghissima la risposta di ...

