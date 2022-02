Le parole sulla maternità di Levante a dieci giorni dal parto (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Normalizzare il parto, non considerare la gravidanza ‘invalidante’, quanto piuttosto un viaggio ‘magico e potente’ iniziato – per Levante – con un sorriso. È questo il messaggio che la cantautrice siciliana ha deciso di condividere sui social, a dieci giorni dalla nascita di Alma Futura, la piccola avuta con il compagno Pietro Palumbo. Un viaggio, quello della gravidanza, che l’artista ha affrontato (anche) sui social, condividendo pensieri e speranze con i suoi follower. E proprio su Instagram ha voluto raccontare le sue riflessioni da neomamma. Vi raccomandiamo... È nata Alma Futura, le parole 'terrene e celesti' di Levante La figlia della cantante e Pietro Palumbo è venuta al mondo domenica 13 febbraio ... Leggi su news.robadadonne (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Normalizzare il, non considerare la gravidanza ‘invalidante’, quanto piuttosto un viaggio ‘magico e potente’ iniziato – per– con un sorriso. È questo il messaggio che la cantautrice siciliana ha deciso di condividere sui social, adalla nascita di Alma Futura, la piccola avuta con il compagno Pietro Palumbo. Un viaggio, quello della gravidanza, che l’artista ha affrontato (anche) sui social, condividendo pensieri e speranze con i suoi follower. E proprio su Instagram ha voluto raccontare le sue riflessioni da neomamma. Vi raccomandiamo... È nata Alma Futura, le'terrene e celesti' diLa figlia della cantante e Pietro Palumbo è venuta al mondo domenica 13 febbraio ...

