Kate vola in Danimarca e la sua giacca di Zara fa impazzire la principessa Mery Il colore è pazzesco | ancora disponibile sul sito

(Di mercoledì 23 febbraio 2022)Middleton èta inper un viaggio diplomatico e per le prime apparizioni pubbliche ha deciso di rendere omaggio al paese con un look a tema. I colori dell’outfit, infatti, sono stati un chiaro rimando alle tinte della bandiera nazionale. La regina Elisabetta II è positiva al Covid e ha dovuto annullare tutti i suoi appuntamenti a causa dei sintomi ma, nonostante ciò, gli altri Royals continuano a lavorare e ad apparire in pubblico per i soliti impegni istituzionali.Middleton, in particolare, ha lasciato la famiglia a casa perre in. Si tratta di un viaggio diplomatico, in occasione del quale incontrerà la regina Margrethe che quest’anno celebra il giubileo d’oro. Nell’attesa che la Duchessa si “scontri” con laMary, la ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Kate vola

Wondernet Magazine

Lo stile diMiddleton è protagonista ancora una volta. La Duchessa di Cambridge è volata in Danimarca per un viaggio diplomatico e per l'occasione ha deciso di indossare una giacca low - cost.'C'è una sorta di liberazione al riguardo', ha affermatoLewis, chief content officer di ... Mentre le vendite nelle edicole aeroportuali sono in calo (nessuno), 'stiamo assistendo a un vero ...Kate Middleton è volata in Danimarca per un viaggio diplomatico e per le prime apparizioni pubbliche ha deciso di rendere omaggio al ...Nel primo tour ufficiale post pandemia, la duchessa vola in Danimarca per impegni legati alla sua Royal Foundation Centre for Early Childhood. Il suo look ...