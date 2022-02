Intervista esclusiva a Martina Marotta | «L’amore va a gonfie vele e sono molto contenta di questo»

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 23 febbraio 2022) Quella di, giovane attrice toscana, è una carriera sempre più in ascesa. Dopo essere stata nel 2021 in tutte le sale cinematografiche con il film Medium, la ragazza sarà infatti nel cast di Una Preghiera per Giuda e Soldato sotto la luna, pellicole dirette da Massimo Paolucci dove avrà modo di far splendere ancora di più il suo talento nella recitazione. Si ringrazia per la collaborazione Roberto Mallò per Massmedia Comunicazione, partiamo dall’inizio. Quando è nata in te la passione per la recitazione? “La passione per la recitazione è nata grazie a mio nonno. Devi sapere che, insieme a lui, vedevo i film di Totò e Sophia Loren. Da bambina, quando facevamo le cene in famiglia, mi piaceva da morire far divertire tutti i parenti. Studiavo i monologhi e li recitavo in maniera davvero comica. Ho scelto di ...