I Daft Punk a 25 anni da "Homework": esce l'edizione deluxe e remix di inediti (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Esattamente a un anno dal loro scioglimento, ecco la novità. I Daft Punk celebrano il 25° anniversario del loro album d'esordio, Homework, uscito il 20 gennaio 1997, con un'edizione deluxe dell'album che conterrà quindici remix, nove dei quali mai resi disponibili sui servizi di streaming. A un anno dallo scioglimento dei Daft Punk, il regalo ai fan Molti sono stati i collaboratori del progetto, troviamo, ad esempio, i nomi di Masters At Work, DJ Sneak, Todd Terry, Motorbass, Slam e molti altri. Questa deluxe edition di Homework uscirà anche in vinile il prossimo 15 aprile. Esattamente un anno fa, il 22 febbraio, i Daft Punk avevano annunciato lo scioglimento, dopo 28 ...

