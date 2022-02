Furti di auto. Eseguita dai Carabinieri un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 3 persone (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Nella giornata di oggi, i Carabinieri del Comando Compagnia di Triggiano hanno dato esecuzione a un’ordinanza applicativa di misure cautelare emessa dal Gip del Tribunale di Bari, su richiesta della Procura della Repubblica del luogo, nella quale vengono riconosciuti gravi indizi di colpevolezza nel procedimento a carico di 3 soggetti indagati, a vario titolo, per “furto, furto aggravato, concorso nel reato” e per uno degli indagati anche quello di “resistenza a pubblico ufficiale”. Secondo l’impostazione accusatoria accolta dal Gip (fatta salva la valutazione nelle fasi successive con il contributo della difesa), i 3 indagati si sarebbero resi responsabili, in concorso tra loro, di almeno cinque Furti di veicoli, tra furgoncini e autovetture utilitarie, facilmente asportabili e rivendibili. I ... Leggi su forzearmatenews (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Nella giornata di oggi, idel Comando Compagnia di Triggiano hanno dato esecuzione aapplicativa di misureemessa dal Gip del Tribunale di Bari, su richiesta della Procura della Repubblica del luogo, nella quale vengono riconosciuti gravi indizi di colpevolezza nel procedimento a carico di 3 soggetti indagati, a vario titolo, per “furto, furto aggravato, concorso nel reato” e per uno degli indagati anche quello di “resistenza a pubblico ufficiale”. Secondo l’impostazione accusatoria accolta dal Gip (fatta salva la valutazione nelle fasi successive con il contributo della difesa), i 3 indagati si sarebbero resi responsabili, in concorso tra loro, di almeno cinquedi veicoli, tra furgoncini evetture utilitarie, facilmente asportabili e rivendibili. I ...

