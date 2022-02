Francesco Renga | l’improvvisa perdita | il commosso addio sui social

(Di mercoledì 23 febbraio 2022) Il noto cantanteè stato raggiunto da una notizia terribile. La scomparsa di un autore che ha segnato la sua vita. Ecco il suo messaggio. Nella vita degli artisti ci sono tante influenze e maestri. Insegnamenti e linee guida che difficilmente possono dimenticare. Inoltre, nella musica ci sono tante personalità che riescono a colpire artisti in erba. Il messaggio diva proprio in questa direzione. Fonte InstagramPer questo motivo, il noto cantante italiano ha voluto direha una personalità che lo ha accompagnato, in un certo senso, nella sua esistenza. Il messaggio, infatti, è un saluto per salutare il cantautore Mark Lanegan. Uno dei musicisti americani più importanti che ha segnato diverse generazioni. Sia con la band sia da solo. Si pensi che, ...

Advertising

annjosiah : RT @bubinoblog: Gli ospiti di Silvia Toffanin a #Verissimo. SABATO Francesco Renga, Carolina Crescentini, Francesca Barra, Veronica Peparin… - GammaStereoRoma : Francesco Renga - Meravigliosa (La Luna) - Ornx : 15 aprile 2010, Francesco Renga, l'ultima poesia, Firenze, Teatro Verdi - sonikmusicnet : Ora in onda: francesco renga - camere con vista -

Ultime Notizie dalla rete : Francesco Renga

CheNews.it

Nulla trapela della ricchissima scaletta, se non le conferme delle presenze tra i molti di Sonny Colbrelli, Piergiorgio Cinelli, Omar Pedrini,, Elodea e molti ma molti altri nomi ...... chi è il fortunato? Conosciuta da tutti per essere un'attrice e conduttrice di successo, ha vissuto un grande amore con il cantantecon il quale ha avuto due figli. Ambra Angiolini, ...Dolore sui social per la notizia della scomparsa di uno dei massimi esponenti della scena grunge. Da Iggy Pop a Slash fino a Francesco Renga, in tanti stanno ...Sono stati insieme dal 2017 al 2021. L’indiscrezione della loro separazione era arrivata inizialmente dal settimanale «Chi» che titolava: «Max Addio, è finita con Allegri». Per poi trovare conferma an ...