Draghi interviene dopo le mosse di Putin: "Un'inaccettabile violazione della sovranità democratica" (Di mercoledì 23 febbraio 2022) La discussione politica è tenuta in scacco dalle continue mosse di Putin. Ieri anche Mario Draghi, durante l'insediamento di Frattini al Consiglio di Stato, ha deciso di commentare pubblicamente la decisione del Cremlino di riconoscere i territori separatisti del Donbass. Le parole di Mario Draghi dopo la decisione di Putin "Voglio prima di tutto esprimere la mia più ferma condanna per la decisione del governo russo di riconoscere i due territori separatisti del Donbass", ha detto in apertura del suo discorso Mario Draghi. E ancora: "Si tratta di Un'inaccettabile violazione della sovranità democratica e dell'integrità territoriale dell'Ucraina". Il premier ha sottolineato come ...

