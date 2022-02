Donbas, non ti riconosco (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Dopo il riconoscimento formale da parte di Vladimir Putin delle due repubbliche separatiste dell’Ucraina orientale, Donetsk e Luhansk, i riflettori sono passati su nemici e alleati del presidente russo; come si comporteranno gli altri paesi? A poche ore dalla firma, il primo a schierarsi con il Cremlino è stato il governo siriano, che ha annunciato il proprio sostegno alla decisione russa di riconoscere come indipendenti le due regioni. Il ministro degli Esteri, Faisal Mekdad, ieri durante un evento a Mosca ha detto: “Quello che l’occidente sta facendo contro la Russia è simile a quello che ha fatto contro la Siria durante la guerra terroristica”. La presidenza siriana ha affermato di avere il riconoscimento di Donetsk già in programma dal dicembre 2021 e che il governo del presidente Bashar el Assad “coopererà” con Donetsk e Luhansk. Poi è arrivato il sostegno anche da parte del ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Dopo il riconoscimento formale da parte di Vladimir Putin delle due repubbliche separatiste dell’Ucraina orientale, Donetsk e Luhansk, i riflettori sono passati su nemici e alleati del presidente russo; come si comporteranno gli altri paesi? A poche ore dalla firma, il primo a schierarsi con il Cremlino è stato il governo siriano, che ha annunciato il proprio sostegno alla decisione russa di riconoscere come indipendenti le due regioni. Il ministro degli Esteri, Faisal Mekdad, ieri durante un evento a Mosca ha detto: “Quello che l’occidente sta facendo contro la Russia è simile a quello che ha fatto contro la Siria durante la guerra terroristica”. La presidenza siriana ha affermato di avere il riconoscimento di Donetsk già in programma dal dicembre 2021 e che il governo del presidente Bashar el Assad “coopererà” con Donetsk e Luhansk. Poi è arrivato il sostegno anche da parte del ...

