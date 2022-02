Crisi Ucraina, Putin: 'La via diplomatica resta aperta' (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Il presidente russo torna in Tv fra mano tesa al dialogo e nuove minacce. Apre alla diplomazia ma avverte: la Russia non è seconda a nessuno per l'arsenale bellico, abbiamo armi uniche al mondo Leggi su tg.la7 (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Il presidente russo torna in Tv fra mano tesa al dialogo e nuove minacce. Apre alla diplomazia ma avverte: la Russia non è seconda a nessuno per l'arsenale bellico, abbiamo armi uniche al mondo

