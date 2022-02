Collovati | «Il Napoli è troppo Osimhen-dipendente»

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 23 febbraio 2022) Non ha bisogno di presentazioni Fulvio, campione del mondo 82?, ex difensore di Milan e Inter e oggi opinionista alla Rai. Ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera per analizzare i dettagli della corsa scudetto che coinvolge le milanesi e ildi Spalletti. E ha definito tutte e tre le squadre «diversamente imperfette», nel senso che se c’è tanto equilibrio nel campionato è «perché a tutte e tre manca qualcosa». «Il Milan ha il difetto tipico della gioventù: non è costante. Il tema è mentale: per vincere deve andare a 100 all’ora. Il ritorno di Ibra può essere decisivo: con lui la tensione resta alta. All’Inter ancano i gol di Lautaro e Dzeko, non si integrano. E ora c’è anche una stanchezza evidente: Barella, De Vrij, Handanovic sono sotto standard. C’è anche una questione tattica: ormai tutte le avversarie marcano a uomo ...