Chiara Ferragni: il suo primo profumo arriverà nel 2023 (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Chiara Ferragni by Giulio Rustichelli Ormai è una beauty addicted. Dopo il lancio della sua linea makeup, Chiara Ferragni non ha alcuna intenzione di abbandonare il mondo della cosmetica. Nel 2023, infatti, verrà lanciato il suo primo profumo, in accordo in esclusiva mondiale con Angelini Beauty. Imprenditrice digitale e paladina dell’imprenditoria femminile. Cosa dovremmo aspettarci dal profumo di Chiara Ferragni? Come ha diChiarato Lluís Plà Fernandez-Villacañas, Presidente e Amministratore Delegato di Angelini Beauty S.p.A., alla base del nuovo progetto ci sarà «un futuro nel segno dell’inclusività, dell’unicità e della libertà di autodeterminazione». Una fragranza che incarnerà i valori della ... Leggi su amica (Di mercoledì 23 febbraio 2022)by Giulio Rustichelli Ormai è una beauty addicted. Dopo il lancio della sua linea makeup,non ha alcuna intenzione di abbandonare il mondo della cosmetica. Nel, infatti, verrà lanciato il suo, in accordo in esclusiva mondiale con Angelini Beauty. Imprenditrice digitale e paladina dell’imprenditoria femminile. Cosa dovremmo aspettarci daldi? Come ha dito Lluís Plà Fernandez-Villacañas, Presidente e Amministratore Delegato di Angelini Beauty S.p.A., alla base del nuovo progetto ci sarà «un futuro nel segno dell’inclusività, dell’unicità e della libertà di autodeterminazione». Una fragranza che incarnerà i valori della ...

