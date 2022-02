Certificazione Epd | cos’è e perché è importante

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 23 febbraio 2022) (Adnkronos) – L’Epd, ovvero la Dichiarazione ambientale di prodotto, è un documento che descrive gli impatti ambientali legati alla produzione di una determinata quantità di un certo prodotto, come l’energia e le materie prime utilizzate, la produzione di rifiuti, le emissioni rilasciate nell’atmosfera e il consumo idrico. Non si tratta ovviamente della primaper Eridania, il cui impegno per la sostenibilità è dimostrato dalle numerose certificazioni volontarie internazionali che coinvolgono tutti i passaggi della filiera: l’Ifs e l’Iso 9001:2015 per la gestione e la sicurezza della qualità alimentare, o ancora gli standard come Bioagricert, VeganOK e Fairtrade che attestano la sensibilità verso l’impatto ambientale, le attitudini alimentari dei consumatori e il rispetto per i produttori. Ma quali sono i vantaggi di possedere la Dichiarazione ambientale ...