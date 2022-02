Calciomercato Napoli, dalla Spagna: Di Lorenzo nel mirino dell’Atletico (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Calciomercato Napoli: secondo quanto riferito dai media iberici, il terzino della formazione partenopea sarebbe finito nel mirino dei “Colchoneros”. Calciomercato Napoli Il terzino del Napoli e della Nazionale azzurra Giovanni Di Lorenzo sarebbe finito nel mirino dell’Atletico Madrid. Lo scrive il “Mundo Deportivo”, riprendendo le frasi dell’agente del giocatore, Mario Giuffredi, il quale ha Leggi su 2anews (Di mercoledì 23 febbraio 2022): secondo quanto riferito dai media iberici, il terzino della formazione partenopea sarebbe finito neldei “Colchoneros”.Il terzino dele della Nazionale azzurra Giovanni Disarebbe finito nelMadrid. Lo scrive il “Mundo Deportivo”, riprendendo le frasi dell’agente del giocatore, Mario Giuffredi, il quale ha

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Napoli Cagliarimania: con il Napoli due punti persi o la consapevolezza di potersi salvare senza soffrire ? Ma se il Napoli per buona parte della gara non ha fatto molto in attacco lo si deve anche ad un incredibile Matteo Lovato , che nonostante qualche acciacco è riuscito a recuperare e a scendere ...

Conferenze Napoli - Barca, Di Lorenzo con Spalletti e Ter Stegen con Xavi: ecco il programma di oggi 19:00 " Allenamento Barcellona (Stadio Diego Armando Maradona) con primi 15 minuti aperti alle telecamere Tutte le news sul calciomercato Napoli e sul Napoli CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal ...

Napoli, ricordate il primo acquisto dell'era De Laurentiis? AreaNapoli.it Lazio, visita di controllo per Lazzari: spunta la data del rientro Lazzari starà fuori ancora un mese, come confermato dalla visita di controllo effettuata questa mattina presso la clinica Paideia: salterà dunque Napoli, Cagliari e Venezia. Il vero e grande obiettivo ...

Xavi ritrova Araujo, Depay out Xavi e il Barcellona sono pronti a volare verso Napoli. Questo pomeriggio la squadra catalana arriverà in città con un volto nuovo rispetto alla sfida di sette giorni fa al Camp Nou: l'allenatore ...

