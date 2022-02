Bancari, piani di accumulo e bond: investire in tempo di (quasi) guerra (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Sembra di essere sull'ottovolante, listini che svoltano dal profondo rosso alla parità nel giro di un paio d'ore, pacchetti milionari di azioni che passano di mano e beni rifugio che spiccano il volo ai massimi degli ultimi mesi. Sono i mercati in tempo di (quasi) guerra. Incertezza che va ad aggiungersi all'incertezza che già abbondava a causa dell'inflazione e del caro energia. Tanti rischi, ma anche diverse opportunità che però mai come in questo momento dovrebbero essere gestite da professionisti. Non è il momento di improvvisarsi trader anche se la volatilità ingolosisce e non poco. «La crisi ucraina sta deflagrando, ma era una situazione che soprattutto sul versante energetico già faceva sentire i suoi effetti - evidenzia Massimo Gionso consigliere delegato di Cfo Sim -. Affidarsi a un piano di ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Sembra di essere sull'ottovolante, listini che svoltano dal profondo rosso alla parità nel giro di un paio d'ore, pacchetti milionari di azioni che passano di mano e beni rifugio che spiccano il volo ai massimi degli ultimi mesi. Sono i mercati indi (. Incertezza che va ad aggiungersi all'incertezza che già abava a causa dell'inflazione e del caro energia. Tanti rischi, ma anche diverse opportunità che però mai come in questo momento dovrebbero essere gestite da professionisti. Non è il momento di improvvisarsi trader anche se la volatilità ingolosisce e non poco. «La crisi ucraina sta deflagrando, ma era una situazione che soprattutto sul versante energetico già faceva sentire i suoi effetti - evidenzia Massimo Gionso consigliere delegato di Cfo Sim -. Affidarsi a un piano di ...

