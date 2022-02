Ascolti Tv 22 febbraio, ai Soliti Ignoti si gioca con Emanuel Caserio e Pietro Genuardi: ‘Il Paradiso non chiude' (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Come sono andati gli Ascolti tv di ieri 22 febbraio 2022? In prima serata si sono riscontrati ottimi numeri, ma anche il resto della giornata è stato promettente. Continua a rimanere al di sotto dei 5 milioni di spettatori L'Eredità, che ha ritrovato alla Ghigliottina Alessio. Chi va alla grande, invece, è il gioco televisivo condotto da Amadeus. Quella del 22 febbraio è stata un'altra puntata imperdibile dei Soliti Ignoti - Il ritorno, dato che a giocare sono stati due amatissimi personaggi de Il Paradiso delle Signore. Gli interpreti di Armando e Salvatore hanno colto l'occasione per fare un annuncio importante, riguardante la daily soap di Rai 1. Ascolti Tv ieri 22 febbraio 2022, Lea e la partita di Champions In prima serata, Rai 1 ... Leggi su tvpertutti (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Come sono andati glitv di ieri 222022? In prima serata si sono riscontrati ottimi numeri, ma anche il resto della giornata è stato promettente. Continua a rimanere al di sotto dei 5 milioni di spettatori L'Eredità, che ha ritrovato alla Ghigliottina Alessio. Chi va alla grande, invece, è il gioco televisivo condotto da Amadeus. Quella del 22è stata un'altra puntata imperdibile dei- Il ritorno, dato che are sono stati due amatissimi personaggi de Ildelle Signore. Gli interpreti di Armando e Salvatore hanno colto l'occasione per fare un annuncio importante, riguardante la daily soap di Rai 1.Tv ieri 222022, Lea e la partita di Champions In prima serata, Rai 1 ...

