A chi darà un bacio Michelle stasera? (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Scoppiettante e pieno di ospiti il gran finale di Michelle Impossibile, in onda stasera in prima serata su Canale 5. Un one woman show vecchio stile – con ballerini, musica, coreografie e lo spettacolo finalmente al centro – che al suo debutto ha tenuto incollati 3.382.000 telespettatori. Leggi anche › “Michelle Impossible”: si chiama così la nuova missione di Hunziker, con a fianco Michela Giroud e Katia Follesa Lo stile di Michelle Hunziker guarda le foto ... Leggi su iodonna (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Scoppiettante e pieno di ospiti il gran finale diImpossibile, in ondain prima serata su Canale 5. Un one woman show vecchio stile – con ballerini, musica, coreografie e lo spettacolo finalmente al centro – che al suo debutto ha tenuto incollati 3.382.000 telespettatori. Leggi anche › “Impossible”: si chiama così la nuova missione di Hunziker, con a fianco Michela Giroud e Katia Follesa Lo stile diHunziker guarda le foto ...

Spenk78 : @ProfMBassetti A testa altissima, se potevi camminare a testa altissima non avresti voluto la scorta. La scorta la… - David27104476 : @GuidoDeMartini Intanto Salvini darà la fiducia al governo sul supergreenpass al lavoro per over 50. Decretando di… - daniele19921 : RT @LuigiFormiconi: ???? Una ditta fornitrice mi darà la possibilità di vedere le partite casalinghe della S.S Lazio in tribuna d’onore con… - 45acpjoe : RT @LuigiFormiconi: ???? Una ditta fornitrice mi darà la possibilità di vedere le partite casalinghe della S.S Lazio in tribuna d’onore con… - RosaAntinum : @vaielettrico @MauroTedeschini @FabriziaVigo @federicofubini @gianbasilio @ap_legambiente @benzinazero… -