Virologi ed esperti di Covid nel mirino dei no vax. Ecco i più bersagliati (Di martedì 22 febbraio 2022) Virologi ed esperti di Covid nel mirino dei no vax. Ecco chi sono i più bersagliati e quelli meno interessati dall’odio mediatico Si moltiplicano i casi di minacce e aggressioni nei confronti dei medici e degli esperti che nel corso della Pandemia abbiamo imparato a conoscere per le loro apparizioni televisive. Non solo minacce verbali o insulti sul web, ma anche aggressioni, che spesso hanno portato alla necessità di adottare soluzioni di protezione verso le vittime. Sono rimasti coinvolti molti personaggi noti del mondo della scienza e della medicina, da Burioni a Crisanti, da Galli e Ricciardi e non ultimo Bassetti, forse uno dei più bersagliati. E proprio quest’ultimo è stato da poco vittima di una aggressione verbale mentre era con la moglie a ... Leggi su 361magazine (Di martedì 22 febbraio 2022)eddineldei no vax.chi sono i piùe quelli meno interessati dall’odio mediatico Si moltiplicano i casi di minacce e aggressioni nei confronti dei medici e degliche nel corso della Pandemia abbiamo imparato a conoscere per le loro apparizioni televisive. Non solo minacce verbali o insulti sul web, ma anche aggressioni, che spesso hanno portato alla necessità di adottare soluzioni di protezione verso le vittime. Sono rimasti coinvolti molti personaggi noti del mondo della scienza e della medicina, da Burioni a Crisanti, da Galli e Ricciardi e non ultimo Bassetti, forse uno dei più. E proprio quest’ultimo è stato da poco vittima di una aggressione verbale mentre era con la moglie a ...

_Nico_Piro_ : Sui social trovi persone interessanti, oltre a virologi esperti di Ucraina e Afghanistan, #fasciotroll e stalker. I… - LoryDowney7 : RT @GianricoCarof: La pandemia arretra e si diradano i numerosi virologi che si potevano incontrare in bar e taxi. Li sostituiscono espert… - 361_magazine : Virologi ed esperti di Covid nel mirino dei no vax. Ecco i più bersagliati - ZzuCicciu : RT @GianricoCarof: La pandemia arretra e si diradano i numerosi virologi che si potevano incontrare in bar e taxi. Li sostituiscono espert… - Cristin39245341 : RT @GianricoCarof: La pandemia arretra e si diradano i numerosi virologi che si potevano incontrare in bar e taxi. Li sostituiscono espert… -