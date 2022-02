Ultime Notizie Roma del 22-02-2022 ore 13:10 (Di martedì 22 febbraio 2022) Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio precipita drammaticamente la crisi in Ucraina con una mossa a sorpresa ieri il presidente russo Vladimir Putin ha da prima annunciati riconoscimento dell’indipendenza del autoproclamata di Pubbliche separati SPE di Donetsk e lugansk e per poi ordinare l’invio di truppe nella regione del donbass non abbiamo paura della Russia la replica del presidente ucraino volodymyr zelens’kyj che non discorso Alla nazione arriva e gli ucraini non cederanno un solo pezzo del paese gli Stati Uniti Intanto hanno spostato i propri diplomatici in Polonia per motivi di sicurezza i contagi sul lavoro da covid denunciati all’INAIL alla data del 31 gennaio sono 20344 in più rispetto al monitoraggio di fine 2021 di cui 16779 riferiti al primo mese del 2022 3169 a dicembre 180 ... Leggi su romadailynews (Di martedì 22 febbraio 2022)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio precipita drammaticamente la crisi in Ucraina con una mossa a sorpresa ieri il presidente russo Vladimir Putin ha da prima annunciati riconoscimento dell’indipendenza del autoproclamata di Pubbliche separati SPE di Donetsk e lugansk e per poi ordinare l’invio di truppe nella regione del donbass non abbiamo paura della Russia la replica del presidente ucraino volodymyr zelens’kyj che non discorso Alla nazione arriva e gli ucraini non cederanno un solo pezzo del paese gli Stati Uniti Intanto hanno spostato i propri diplomatici in Polonia per motivi di sicurezza i contagi sul lavoro da covid denunciati all’INAIL alla data del 31 gennaio sono 20344 in più rispetto al monitoraggio di fine 2021 di cui 16779 riferiti al primo mese del3169 a dicembre 180 ...

