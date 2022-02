Tor Bella Monaca, sei arresti e migliaia dosi droga sequestrate (Di martedì 22 febbraio 2022) Roma – In distinte attività antidroga, in poche ore, i Carabinieri della Stazione di Roma Tor Bella Monaca, coordinati dalla Procura della Repubblica di Roma, hanno arrestato 6 persone con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, una di queste dovrà rispondere anche di oltraggio e resistenza a pubblico Ufficiale. I Carabinieri hanno intensificato i blitz giornalieri per cercare di arginare il fenomeno della cessione di droga nella nota piazza di spaccio di via dell’Archeologia. In manette è finito un cittadino del Marocco, di 35 anni, disoccupato e con precedenti, notato aggirarsi con fare sospetto. A seguito della perquisizione personale, i militari hanno rinvenuto e sequestrato 8 dosi di cocaina per un peso di circa 5 g., e la somma contante di 105 euro, ritenuta provento ... Leggi su romadailynews (Di martedì 22 febbraio 2022) Roma – In distinte attività anti, in poche ore, i Carabinieri della Stazione di Roma Tor, coordinati dalla Procura della Repubblica di Roma, hanno arrestato 6 persone con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, una di queste dovrà rispondere anche di oltraggio e resistenza a pubblico Ufficiale. I Carabinieri hanno intensificato i blitz giornalieri per cercare di arginare il fenomeno della cessione dinella nota piazza di spaccio di via dell’Archeologia. In manette è finito un cittadino del Marocco, di 35 anni, disoccupato e con precedenti, notato aggirarsi con fare sospetto. A seguito della perquisizione personale, i militari hanno rinvenuto e sequestrato 8di cocaina per un peso di circa 5 g., e la somma contante di 105 euro, ritenuta provento ...

