Oggi è il 20-02-2022 | la data palindroma | cos’è | che cosa significa E quando sarà la prossima?

(Di martedì 22 febbraio 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colorè martedì 22 febbraio. Un giorno qualsiasi, ma la sua particolarità sta come viene scritto. Riproviamo:è il 22-02-. Ecco, unadi tanti due che si ripetono. E che si possono leggere nel senso che vogliamo perché tanto ilto non cambia.è una, un avvenimento abbastanza raro ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

Advertising

fattoquotidiano : IN EDICOLA OGGI L’Iss: nei 12-39enni chi ha tre dosi rischia il ricovero più di chi ne ha solo 2 - fattoquotidiano : Sul #FattoQuotidiano di oggi, intervista ad @GassmanGassman, uno dei registi e attori italiani più impegnati sul fr… - fattoquotidiano : TRENT'ANNI FA E OGGI “Vieni a vedere la tv, c’è una trasmissione interessante, curiosa”. Andai e vidi qualcosa che… - NormaPalmarini : RT @Pietro_Otto: Grazie all’infame burocrate Draghi, e grazie a Mattarella, anche oggi i ragazzi che non hanno scaricato l’infame lasciapas… - settingvsun : Oggi 22/02/2022 manifesto raiden che torna a casa -

Ultime Notizie dalla rete : Oggi 2022

Corriere della Sera

La Lega vota con le opposizioni per eliminare il Green pass dopo il 31 marzo, ma l'emedamento viene respinto. Condanna del PD. Dal primo del mese prossimo il booster per i fragili. Questo fine ......(FAQ) Quando si gioca Pisa - Parma? La gara tra Pisa e Parma si giocherà martedì 22 febbraio...Parma? Stadio Arena Garibaldi Romeo Anconetani Quali sono i capocannonieri delle due squadre? Ad...La Juventus sarà ospite del Villarreal all’Estadio de la Ceramica insieme alla sfida che vedrà i campioni in carica del Chelsea ospitare il Lille a Stamford Bridge. Mercoledì sera, invece, scende in ...Operazione antimafia tra Sicilia e Calabria dalle prime luci dell’alba di oggi. I carabinieri del comando provinciale di Messina stanno eseguendo 86 ordinanze di custodia cautelare. 53 sono in carcere ...