Nathaly Caldonazzo illumina la casa del Gf Vip con un look scintillante

Advertising

StranoOrazio : RT @Shrek_002: Ricordo al popolo di Twitter che l'Italia è una repubblica democratica fondata sul votare Nathaly Caldonazzo #GFvip https://… - saggioilmatto : RT @paolettatrash: 'io a parte pizza e cornetti non ho visto nient'altro,a parte quando imita quello che m'ha pure rotto le palle' semplice… - StraNotizie : Nathaly Caldonazzo sul bacio Delia Sole: ci guardano le famiglie - valesaturnoo : RT @arachiders: davide il panettiere ~ nathaly caldonazzo - arachiders : davide il panettiere ~ nathaly caldonazzo -

Ultime Notizie dalla rete : Nathaly Caldonazzo

...e Davide Silvestri. Manila Nazzaro ha confessato adi non volere la sua eliminazione e neanche quella di Davide.però non è d'accordo con le parole dell'ex Miss ...Katia Ricciarelli è stata nominata per l'eliminazione dal Grande Fratello Vip6 . La cantante lirica si contenderà la permanenza nella Casa con Davide Silvestri e. Nel corso della puntata, l'artista si è lasciata andare a uno scontro forte con Manila Nazzaro e Miriana Trevisan . Ma, Katia Ricciarelli sarebbe pronta ad abbandonare in reality ...Dopo che ieri sera su Canale 5 è andata in onda una nuova puntata del GF Vip 6, Miriana Trevisan non ha nascosto la sua delusione a Nathaly Caldonazzo per non essersi schierata dalla sua parte quando ...Davide Silvestri e Nathaly Caldonazzo. Katia Ricciarelli nomina Manila Nazzaro; Barù Gaetani nomina Nathaly Caldonazzo; Jessica Selassie nomina Nathaly Caldonazzo; Soleil Sorge nomina Davide Silvestri ...