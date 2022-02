La passione della boy band coreana per Sergio Mattarella (Di martedì 22 febbraio 2022) Da un recente sondaggio dell’Istituto Bruno Leoni, la band Bangtan Boys (BTS) ha un’influenza totale su circa cinque miliardi di persone. Al punto che se Park Ji-min, leader del gruppo, dice su Twitter: andate tutti a Yellowstone per questo weekend, a Yellowstone devono tirare su delle transenne per limitare le entrate. Passando da un milione di visitatori per un fine settimana normale a 35 milioni dopo l’annuncio. Se Jeon Jung-kook, altro mito dei BTS, su Snapchat scrive: non comprate più libri di Harry Potter, e se ne avete di vecchi buttateli nel Naviglio, qualche milione di persone arriva da ogni continente per disfarsi di tali books qui a Milano. Insomma, cose mai viste. Il fatto che la band abbia scelto come politico di riferimento Sergio Mattarella è motivo di orgoglio e invidia da parte di altri capi di stato. ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 22 febbraio 2022) Da un recente sondaggio dell’Istituto Bruno Leoni, laBangtan Boys (BTS) ha un’influenza totale su circa cinque miliardi di persone. Al punto che se Park Ji-min, leader del gruppo, dice su Twitter: andate tutti a Yellowstone per questo weekend, a Yellowstone devono tirare su delle transenne per limitare le entrate. Passando da un milione di visitatori per un fine settimana normale a 35 milioni dopo l’annuncio. Se Jeon Jung-kook, altro mito dei BTS, su Snapchat scrive: non comprate più libri di Harry Potter, e se ne avete di vecchi buttateli nel Naviglio, qualche milione di persone arriva da ogni continente per disfarsi di tali books qui a Milano. Insomma, cose mai viste. Il fatto che laabbia scelto come politico di riferimentoè motivo di orgoglio e invidia da parte di altri capi di stato. ...

