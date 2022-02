Ilary commenta voci della crisi con Totti con una linguaccia su Instagram

(Di martedì 22 febbraio 2022) Unamatrimoniale traBlasi e Francesco? Il gossip fa il giro di giornali e social in pochi minuti da ieri, lunedì 21 febbraio. Nessuna smentita ufficiale da parte dei diretti interessati, ma oggi arriva il “commento muto sberleffo” di lei tramite la sua pagina ufficiale. In una video story di tre secondi, la Blasi è in treno, si toglie la mascherina e fa unacon viso splendido e sornione. Come a dire, “cosa volete da me?”. La presuntadi coppia traBlasi e Francescoha subito monopolizzato le prime pagine dei siti, e non solo. Secondo quanto anticipato da loro, la relazione, 20 anni insieme, 17 dei quali da sposati, sarebbe irrimediabilmente arrivata al capolinea. Sono poi spuntati fuori flirt, ...

per primo Si chiama Noemi Bocchi, ha 34 anni è bionda e ovviamente bellissima. Sarebbe lei la nuova fiamma di Francesco Totti ormai in fase di separazione dalla moglieBlasi. Un amore ...L'ex campione del calcio nonné rilascia dichiarazioni. Eppure quel dettaglio potrebbe valere più di qualunque parola . La storia d'amore traBlasi e Francesco Totti è giunta al ...Una crisi matrimoniale tra Ilary Blasi e Francesco Totti? Il gossip fa il giro di giornali e social in pochi minuti da ieri, lunedì 21 febbraio. Nessuna smentita ufficiale da parte dei diretti ...Ilary e Francesco non commentano, e la cosa un po’ puzza, perchè di fronte a notizie di questo genere, anche per tutelare la famiglia, andrebbero smentite, se non fossero vere. Non solo, nelle ultime ...