Djokovic | Niente Indian Wells I colleghi? Mi hanno accolto con comprensione

Il campione serbo ha parlato in conferenza da Dubai, dove ha disputato il primo turno del torneo ATP battendo Lorenzo Musetti per 6 - 3 6 - 3"Se è giusto chepartecipi agli Internazionali di tennis a Roma? Assolutamente no. Perché ammesso e non concesso che uno si faccia la doccia in un camper, che mangi e dorma da solo e in ...1 del mondo Novak Djokovic. “Non l’ho ancora visto qui ... visto che il franco-statunitense ha dovuto dare forfait all’ultimo per un problema allo stomaco; niente replay della semifinale vinta da ...Il caso Djokovic non finisce più. Proprio mentre Nole torna a giocare e a vincere a Dubai (battuto Lorenzo Musetti), la vicenda non smette di far discutere in Italia e il presidente del Coni Giovanni ...