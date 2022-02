Calcio: Per Eriksen 2 assist in amichevole, sogna prima convocazione (Di martedì 22 febbraio 2022) Il danese è tornato da circa tre settimane all'attività agonistica LONDRA (INGHILTERRA) - Christian Eriksen sta tornando. Il danese, ex Inter, neo centrocampista del Brentford, ieri ha realizzato due ... Leggi su sport.tiscali (Di martedì 22 febbraio 2022) Il danese è tornato da circa tre settimane all'attività agonistica LONDRA (INGHILTERRA) - Christiansta tornando. Il danese, ex Inter, neo centrocampista del Brentford, ieri ha realizzato due ...

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Per Mancini organizza una "cena azzurra" a Milano in vista dei playoff Probabile che il Ct organizzi un nuovo incontro anche in centro Italia per incontrare i giocatori di Roma, Lazio e Napoli e a Torino per vedere gli azzurri della Juventus e del Toro.

Crisi Ucraina, la Russia potrebbe perdere la finale di Champions ... l'Uefa ha però assicurato di non aver alcun piano al momento per spostare la sede della finale di Champions. L'organo di governo del calcio europeo ha però precisato di avere intenzione di valutare ...

Calcio femminile, 3 autogol in 35 minuti: record negativo per Moore Sky Tg24 Calendario Nazionale FISDIR, confermato a Ferrara il Campionato italiano di calcio a 5 «La Format Ferrara – spiega Alessandro Grande, che ricopre anche il ruolo di Delegato Regionale in Emilia-Romagna – è contenta di essersi aggiudicata l’organizzazione del Campionato italiano di calcio ...

Calcio: Per Eriksen 2 assist in amichevole, sogna prima convocazione Il danese, ex Inter, neo centrocampista del Brentford, ieri ha realizzato due assist nelll'amichevole giocata dal team londinese contro una selezione dei Glasgow Rangers (terminata per la cronaca ...

