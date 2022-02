Barcellona | Sergi Roberto verso l’addio

(Di martedì 22 febbraio 2022)potrebbe lasciare il: contratto in scadenza e nessun accordo trovato Dopo 16 anni in blaugrana,potrebbe lasciare il. Secondo quanto riportato da Marca, il contratto del centrocampista/terzino spagnolo è in scadenza e le due parti sarebbero lontane. Questa estate, dunque, il classe ’92 potrebbe lasciare la maglia blaugrana: maglia che veste da quando aveva 14 anni. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Si tratta di di Eric Garcia, Ferran Torres, Busquets, Dani Alves, Luuk De Jong, Araujo,... Insomma, clima nuovo e tanta voglia tra le fila del... Ferran Torres (getty images) tutte le ...Commenta per primo Ilnon è ancora certa di rinnovare il contratto diRoberto . Il terzino destro andrà in scadenza a giugno ma al nazionale spagnolo non è ancora stato offerto un nuovo contratto. Lo ...Dopo 16 anni in blaugrana, Sergi Roberto potrebbe lasciare il Barcellona. Secondo quanto riportato da Marca, il contratto del centrocampista/terzino spagnolo è in scadenza e le due parti sarebbero ...Secondo quanto riportato da Sport, nonostante Xavi, allenatore del Barcellona, abbia concesso alla squadra un ... Luuk De Jong, Araujo, Sergi Roberto, Memphis Depay e Lenglet. Gli ultimi tre sono ...