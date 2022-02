Ancora incendi nel Torinese: in fiamme i boschi di Givoletto (Di martedì 22 febbraio 2022) Ancora in fiamme i monti a Torino. I vigili del fuoco sono impegnati da questa mattina nello spegnimento di un vasto incendio boschivo sta interessando il Monte Barone, nei territori tra Givoletto e Val della Torre, nel Torinese, vicino al Musinè. Il rogo, il cui fumo è visibile anche dal capoluogo piemontesi, è scoppiato poco dopo le 11 e si rapidamente esteso a causa del vento e della siccità. L'articolo proviene da Nuova Società. Leggi su nuovasocieta (Di martedì 22 febbraio 2022)ini monti a Torino. I vigili del fuoco sono impegnati da questa mattina nello spegnimento di un vastovo sta interessando il Monte Barone, nei territori trae Val della Torre, nel, vicino al Musinè. Il rogo, il cui fumo è visibile anche dal capoluogo piemontesi, è scoppiato poco dopo le 11 e si rapidamente esteso a causa del vento e della siccità. L'articolo proviene da Nuova Società.

