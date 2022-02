Alex Belli fuori dal GF VIP 6 elemosina altri giorni | “Speravo di restare ancora”

Leggi su ultimenotizieflash

(Di martedì 22 febbraio 2022) Non se l’aspettava. Del resto tutti sapevano che sarebbe rimasto nella casa del Grande Fratello VIP 6 almeno per due settimane. Ma forse, visto tutto quello che è successo nella casa sabato sera, dall’alto saranno arrivate delle imposizioni per fermare uno scempio che stava davvero portando alla deriva un programma, che è già particolarmente discutibile per contenuti e non solo. Trovare una sola persona che reputi Alfonso Signorini un conduttore giusto per questo programma è come cercare un ago in un pagliaio: non la troverete mai. Se da un lato, come diciamo da tre anni ormai, grazie a Signorini sono entrati nella casa volti molto forti, dall’altro, il pubblico ha pagato le conseguenze con una conduzione realmente imbarazzante. Non si comprendono le dinamiche, non ci si ricorda i nomi, non si dà lo stesso spazio ai concorrenti. E già il ...