(Di martedì 22 febbraio 2022) Nelle motivazioni dellacon cui laha confermato le condanne degli imputati, responsabili della brutaleai danni di, la Suprema Corte conferma: stante la dinamica, l’agguato poteva essere letale. Tanto che i i giudici della prima sezione penale dellanero su bianco rilevano: «Deve evidenziarsi che il giudice di appello ha ritenuto che la condotta tenuta in danno diera astrattamente idonea a realizzare l’evento morte. In particolare, il giudice ha considerato il numero degli aggressori. La violenza. Il quantitativo dei colpi inferti. Le zone del corpo attinte, parti vitali come il polmone e il fegato»., la ...

SecolodItalia1 : Aggressione a Niccolò Bettarini, la Cassazione nella sentenza: fu feroce, potevano uccidere -

Ultime Notizie dalla rete : Aggressione Niccolò

MilanoToday.it

... Federica De Lillis e Dario Artale Tensione sul confine ucraino:Ferrero Bar e ristoranti no green pass: Luisa Barone e Giorgio Brugnolicontro il personale sanitario a Roma: ...'Venti minuti di feroce, in cui un branco di lupi rincorre una lepre che scappa. Che ... E come Emanuele e Willy ancheCiatti, il ventiseienne italiano ucciso in una discoteca in ...