WTA Doha 2022, Jasmine Paolini crolla nel finale con Elise Mertens (Di lunedì 21 febbraio 2022) Avrà tanto rammarico Jasmine Paolini per il modo in cui è maturata la sconfitta al primo turno nel torneo WTA 1000 di Doha. Dopo lunghi tratti, dal secondo set in poi, in cui è stata padrona del campo fino ad arrivare a servire per il match, l’azzurra esce a mani vuote dalla sfida con Elise Mertens, numero 26 al mondo, che si impone con il punteggio di 6-3 2-6 7-5. La partenza di Jasmine è abbastanza lenta, l’azzurra fa una fatica enorme a mantenere il servizio. Anche se la sua avversaria non gioca in maniera perfetta, offrendo anche lei il break alla prima occasione, la Paolini commette parecchi errori di misura e, nonostante dopo i primi sei giochi inizia ad essere più incisiva, non le basta per andare oltre al 6-3 per la sua avversaria in 35 minuti. La ... Leggi su oasport (Di lunedì 21 febbraio 2022) Avrà tanto rammaricoper il modo in cui è maturata la sconfitta al primo turno nel torneo WTA 1000 di. Dopo lunghi tratti, dal secondo set in poi, in cui è stata padrona del campo fino ad arrivare a servire per il match, l’azzurra esce a mani vuote dalla sfida con, numero 26 al mondo, che si impone con il punteggio di 6-3 2-6 7-5. La partenza diè abbastanza lenta, l’azzurra fa una fatica enorme a mantenere il servizio. Anche se la sua avversaria non gioca in maniera perfetta, offrendo anche lei il break alla prima occasione, lacommette parecchi errori di misura e, nonostante dopo i primi sei giochi inizia ad essere più incisiva, non le basta per andare oltre al 6-3 per la sua avversaria in 35 minuti. La ...

