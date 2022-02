Vangelo di oggi, lunedì 21 Febbraio 2022: Mc 9,14-29 | Commento di Papa Francesco (Di lunedì 21 febbraio 2022) Ascoltiamo insieme il Vangelo di lunedì 21 Febbraio 2022, di cui vi proponiamo uno spunto di riflessione: “O generazione incredula! Fino a quando sarò con voi? Fino a quando dovrò sopportarvi?” “Tutto è possibile a colui che crede”, ha detto il Signore. Anche noi possiamo dire: “Signore, io credo. Ma aiuta la mia poca fede”. L'articolo Vangelo di oggi, lunedì 21 Febbraio 2022: Mc 9,14-29 Commento di Papa Francesco proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di lunedì 21 febbraio 2022) Ascoltiamo insieme ildi21, di cui vi proponiamo uno spunto di riflessione: “O generazione incredula! Fino a quando sarò con voi? Fino a quando dovrò sopportarvi?” “Tutto è possibile a colui che crede”, ha detto il Signore. Anche noi possiamo dire: “Signore, io credo. Ma aiuta la mia poca fede”. L'articolodi21: Mc 9,14-29diproviene da La Luce di Maria.

Advertising

antoniospadaro : RT @antoniospadaro: Non è questo che vogliamo veramente? Non è sapere che c’è per noi un amore che supera ogni giudizio, anche quando noi s… - Julienne_56 : @mel_cri Che è proprio un chiaro monito del Vangelo di oggi. - Chiarasmb : @Emilystellaemi2 @GianniRosati6 @bombola289 Grazie di avermi coinvolta. Siamo responsabili di cattivi esempi, non c… - nuvolepoeta : @CNN Oggi Papa Francesco ha citato il passo del Vangelo dello schiaffo del servo nel Sinedrio (Giovanni 18.22,23).… - 1way_jesus : Don Luca Broggi commenta il #Vangelo di oggi Domenica 20 febbraio 2022 -