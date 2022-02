Ucraina: si lavora a un vertice Putin - Biden ma Mosca frena. Putin convoca Consiglio di sicurezza russo (Di lunedì 21 febbraio 2022) A poche dall'annuncio di un incontro tra il presidente russo Vladimir Putin e il presidente Usa Joe Biden, si terrà oggi una seduta straordinaria del Consiglio di sicurezza russo. A dare la notizia il ... Leggi su tg.la7 (Di lunedì 21 febbraio 2022) A poche dall'annuncio di un incontro tra il presidenteVladimire il presidente Usa Joe, si terrà oggi una seduta straordinaria deldi. A dare la notizia il ...

Advertising

TorciaPolitica : Anche la prospettiva di un vertice tra Biden e Putin va ben soppesata. In mancanza di sviluppi solidi, potrebbe riv… - Marco_Di_Liddo : la presenza militare della #Russia al confine dell'#Ucraina cresce. La diplomazia lavora alacremente. Resta da capi… - news_mondo_h24 : Ucraina, possibile svolta nella crisi. Macron media, raggiunto un accordo di massima per un vertice Putin-Biden - baratto_m : RT @agambella: Dopo un colloquio telefonico tra Macron e Putin, l'Eliseo fa sapere che si lavora ad un summit ai massimi livelli tra Russia… - nicolocorrado : Bisogna attuare gli accordi di Minsk.È la volontà di Nato e Ucraina a non farlo che espone al rischio conflitto. Da… -