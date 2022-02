Traffico Roma del 21-02-2022 ore 18 | 00

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 21 febbraio 2022) LuceverdeBuon pomeriggio dalla redazione code a tratti sul raccordo in carreggiata esterna tra Laurentina e Tuscolana in interna tra l’uscita per laTeramo e La Rustica in tangenziale e file verso San Giovanni tra Corso di Francia & via Salaria in via Flaminia Nuova per un incidente all’altezza di via Carlo emery lunghe code Verso il raccordo a partire da Corso di Francia ancora difficile la circolazione su via Casilina direzione per un incidente avvenuto nel primo pomeriggio in prossimità del raccordo rallentamenti a partire da giardinetti si sta in fila sempre per un incidente in via Cilicia verso San Giovanni in zona Palmarola possibili rallentamenti in via Gorlago per un altro incidente avvenuto all’incrocio con via Rovato si intensificano Poi gli spostamenti in uscita Come di consueto in queste ore su via Salaria tra via dei Prati ...