Sport in tv oggi (lunedì 21 febbraio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming (Di lunedì 21 febbraio 2022) Dopo l'infinito scorrere delle Olimpiadi Invernali, momento di rallentamento per lo Sport. C'è la Serie A a riempire la serata del calcio, ma il ruolo importante qui è in mano al tennis con cinque tornei in corso. Al maschile partono Dubai, Acapulco e Santiago, mentre al femminile continua Doha e inizia Guadalajara. Da tenere d'occhio il big match tra Lorenzo Musetti e Novak Djokovic a Dubai, Come pure Jasmine Paolini in Qatar. Di scena anche la seconda tappa dell'UAE Tour. Di seguito l'intera programmazione Sportiva odierna. Sport IN TV oggi (lunedì 21 febbraio): orari E programma 9:30 CICLISMO UAE Tour, 2a tappa – Al Hudayriat Island-Abu Dhabi Breakwater (173 km) – Diretta tv su EuroSport 1 dalle ...

