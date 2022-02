Sindrome di Asperger | cos’è e come si manifesta

Leggi su dilei

(Di lunedì 21 febbraio 2022) Ladirientra all’interno dei Disturbi dello spettro dell’Autismo, dal momento che i disturbi che ne fanno parte sono caratterizzati da alcuni sintomi comuni. Pur avendo infatti dei punti in comune con l’autismo, i soggetti condinon presentano deficit a livello cognitivo, piuttosto hanno un modo differente di interagire con gli altri. Ad esempio, possono avere dei comportamenti ripetitivi, prendere alla lettera quanto gli viene detto scatenando (involontariamente) fraintendimenti, non gradire i cambiamenti. Ladiprende il nome da Hans, un medico austriaco che per primo ha analizzato un gruppo di bambini con comportamenti sociali differenti. Si tratta di una condizione che può essere identificata nei ...