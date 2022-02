Salto con gli sci femminile, Coppa del Mondo Hinzenbach 2022: programma, orari, tv, streaming (Di lunedì 21 febbraio 2022) Dopo l’appuntamento a cinque cerchi di Zhangjiakou, torna questo weekend la Coppa del Mondo femminile di Salto con gli sci 2021-2022. Si gareggia sul trampolino piccolo di Hinzenbach, in Austria, che sarà teatro di due eventi individuali e di una prova a squadre tra venerdì 25 e domenica 27 febbraio. Rimasta a casa per la positività al Covid e costretta a saltare le Olimpiadi, fa il suo rientro in gara la dominatrice austriaca Marita Kramer. Leader incontrastata nella classifica generale di Coppa del Mondo, la ventenne nativa di Apeldoorn vuole dimenticare al più presto la delusione di quest’ultimo periodo andando a caccia di nuovi successi e della prima Sfera di Cristallo in carriera. Tutte le competizioni del fine settimana austriaco verranno ... Leggi su oasport (Di lunedì 21 febbraio 2022) Dopo l’appuntamento a cinque cerchi di Zhangjiakou, torna questo weekend ladeldicon gli sci 2021-. Si gareggia sul trampolino piccolo di, in Austria, che sarà teatro di due eventi individuali e di una prova a squadre tra venerdì 25 e domenica 27 febbraio. Rimasta a casa per la positività al Covid e costretta a saltare le Olimpiadi, fa il suo rientro in gara la dominatrice austriaca Marita Kramer. Leader incontrastata nella classifica generale didel, la ventenne nativa di Apeldoorn vuole dimenticare al più presto la delusione di quest’ultimo periodo andando a caccia di nuovi successi e della prima Sfera di Cristallo in carriera. Tutte le competizioni del fine settimana austriaco verranno ...

