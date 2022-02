Roma, minori nella sala scommesse: locale sequestrato e titolare denunciato (Di lunedì 21 febbraio 2022) Roma – Il personale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ed i Carabinieri ha posto sotto sequestro, nella tarda serata di ieri, un punto di scommesse sul litorale Romano. Il dispositivo di intervento – segnala l’agenzia Agimeg – coordinato dall’Ufficio Controlli Giochi della Direzione centrale Giochi, ed eseguito dal personale operante della Stazione Carabinieri di Vitinia e di ADM degli Uffici centrali e dell’Ufficio Antifrode della Direzione territoriale IV, è l’epilogo di un’attività di monitoraggio da remoto presso le sale investigative dell’Agenzia, in corso da oltre un anno. Il titolare è stato oggetto di deferimento all’Autorità giudiziaria per reati penali. Entrati in azione, il personale di ADM e dei Carabinieri hanno riscontrato numerose violazioni di legge nel settore del gioco pubblico: ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 21 febbraio 2022)– Il personale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ed i Carabinieri ha posto sotto sequestro,tarda serata di ieri, un punto disul litoraleno. Il dispositivo di intervento – segnala l’agenzia Agimeg – coordinato dall’Ufficio Controlli Giochi della Direzione centrale Giochi, ed eseguito dal personale operante della Stazione Carabinieri di Vitinia e di ADM degli Uffici centrali e dell’Ufficio Antifrode della Direzione territoriale IV, è l’epilogo di un’attività di monitoraggio da remoto presso le sale investigative dell’Agenzia, in corso da oltre un anno. Ilè stato oggetto di deferimento all’Autorità giudiziaria per reati penali. Entrati in azione, il personale di ADM e dei Carabinieri hanno riscontrato numerose violazioni di legge nel settore del gioco pubblico: ...

