Roberta Capua e Gianluca Semprini di nuovo insieme: il duo tornerà alla conduzione di Estate in Diretta (Di lunedì 21 febbraio 2022) Dopo l’esperimento riuscitissimo dello scorso anno sembra proprio che Rai1 non voglia fare a meno dell’affiata coppia di conduttori che hanno riscosso un buon ed inaspettato successo. Il programma Estate in Diretta sarà infatti riconfermato anche nel 2022 e, visto che squadra vincente non si cambia, stando alle indiscrezioni pare proprio che anche i conduttori Roberta Capua e Gianluca Semprini sarebbero stati riconfermati. Estate in Diretta riconfermato I palinsesti televisivi sono sempre in fermento e guardano già ai mesi più caldi dell’anno. Non fa eccezione nemmeno Rai1 che già si guarda intorno per non farsi trovare impreparata all’arrivo della stagione estiva. L’idea del canale per il pomeriggio della sua programmazione estiva sembra essere ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 21 febbraio 2022) Dopo l’esperimento riuscitissimo dello scorso anno sembra proprio che Rai1 non voglia fare a meno dell’affiata coppia di conduttori che hanno riscosso un buon ed inaspettato successo. Il programmainsarà infatti riconfermato anche nel 2022 e, visto che squadra vincente non si cambia, stando alle indiscrezioni pare proprio che anche i conduttorisarebbero stati riconfermati.inriconfermato I palinsesti televisivi sono sempre in fermento e guardano già ai mesi più caldi dell’anno. Non fa eccezione nemmeno Rai1 che già si guarda intorno per non farsi trovare impreparata all’arrivo della stagione estiva. L’idea del canale per il pomeriggio della sua programmazione estiva sembra essere ...

Advertising

arcafab : RT @tvblogit: Il palinsesto estivo di Rai1: Estate in diretta e la conferma della coppia Roberta Capua e Gianluca Semprini, Unomattina Ossi… - infoitcultura : Il palinsesto estivo di Rai1: Estate in diretta e la conferma della coppia Roberta Capua e Gianluca Semprini, Unoma… - infoitcultura : Roberta Capua ritorna, Ossini in forse: le anticipazioni sull’estate di Rai 1 - zazoomblog : Gianluca Semprini confermato a Estate in Diretta con Roberta Capua - #Gianluca #Semprini #confermato - ParliamoDiNews : Roberta Capua ritorna, Ossini in forse: le anticipazioni sull`estate di Rai 1 #massimilianoossini #robertacapua -