Pd, Letta in Direzione disegna road map, sostegno Draghi e riforme. "A politiche 2023 per vincere" (Di lunedì 21 febbraio 2022) (Adnkronos) – Il sostegno al governo Draghi, il Pnrr e le riforme (anche quella elettorale se ci saranno le condizioni), i referendum in tema di giustizia e poi le amministrative, il campo largo e le iniziative Pd a partire dalla Agorà. Enrico Letta nella Direzione del Pd di oggi mette a fuoco l'agenda 2022 dei prossimi mesi, gli ultimi della legislatura. Una linea e un indirizzo precisi sul fronte governo e sul versante partito la costruzione delle condizione per arrivare alle politiche del 2023 "con l'ambizione di vincere e non l'istinto di sopravvivere". SERIETA' NEL sostegno AL GOVERNO Draghi E L'AFFONDO SULLA LEGA – "L'unità dei nostri gruppi e la sobrietà sono state le chiavi con cui abbiamo rieletto il ...

