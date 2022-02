Oroscopo di Paolo Fox 22 febbraio | martedì è tempo di rinascere | ecco per chi

Leggi su cityroma

(Di lunedì 21 febbraio 2022) Ariete – In amore è meglio rimandare eventuali confronti al 24. Attenzione anche sul lavoro: bisogna fare ciò che si può, non di più. Un piano partito in autunno avrà bisogno di cambiare entro aprile. Siete in una situazione favorevole, ma sono due anni che volete recuperare terreno. Toro – In amore la giornata è sottotono: dubbi da dissipare per le coppie davvero in crisi. Buono il lavoro: in arrivo risposte positive, sebbene non tutto è semplice come appare. Gemelli – Giornata interessante in amore, anche per le scelte a lunga scadenza. Ci sono buone opportunità sul lavoro, ma Giove contrario vi suggerisce accordi da rivedere oppure da azzerare proprio. Cancro – Oggi le stelle sono con voi, in amore: anche se discuteste vincereste. Sul lavoro dovrete pensare a una nuova iniziativa entro la metà dell’anno. Entra nel gruppodiFox ...