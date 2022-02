Le farfalle dell’Asu non tradiscono le aspettative nella pima prova di A1

Leggi su udine20

(Di lunedì 21 febbraio 2022) Volano alte ledell’Associazione Sportiva Udinese cheprimadel massimo campionato di serie si sono guadagnate un bellissimo quarto postoclassifica generale, con 108.700 punti, piazzandosi dietro Raffaello Motto Viareggio (115.950), Fabriano (114.450), San Giorgio 79 Desio (113.950). In pedana al palazzetto dello sport di Cuneo sono scese Tara Dragaš al cerchio, Isabelle Tavano alla palla – entrambe jr – Elena Perissinotto alle clavette – al suo debutto in A1 e al primo anno come senior – e Alexandra Agiurgiuculese al nastro, l’aveire dell’Aeronautica Militare tesserata Asu che si allena al centro Federale di Desio. «Dalle prove fatte in pedana speravo che le ragazze andassero ancora meglio – ha sottolineato Spela Dragaš che allena la squadra bianconera assieme a Magda Pigano, Carlotta ...