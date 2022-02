Francesco Totti e Ilary Blasi: storia al capolinea? Rumors sempre più insistenti (Di lunedì 21 febbraio 2022) Fonti attendibili vicino alla coppia dichiarano finita la storia d’amore tra Francesco Totti e Ilary Blasi. Ecco cos’è emerso Una storia d’amore nata 19 anni fa che, proprio quest’anno, avrebbe compiuto i suoi primi vent’anni! La coppia Totti-Blasi sembrava fosse destinata a durare per sempre e, invece, qualcosa (o qualcuno) avrebbe spezzato l’idillio mettendo la parola fine ad una delle love story più iconiche della televisione popolare italiana. Fonti vicine alla coppia, infatti, dichiarano che la crisi tra il campione e la showgirl sarebbe iniziata diversi mesi fa e che, anche per occhi meno esperti, le prime avvisaglie sarebbero arrivate proprio lo scorso settembre 2021, quando a festeggiare i 45 anni di Francesco ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 21 febbraio 2022) Fonti attendibili vicino alla coppia dichiarano finita lad’amore tra. Ecco cos’è emerso Unad’amore nata 19 anni fa che, proprio quest’anno, avrebbe compiuto i suoi primi vent’anni! La coppiasembrava fosse destinata a durare pere, invece, qualcosa (o qualcuno) avrebbe spezzato l’idillio mettendo la parola fine ad una delle love story più iconiche della televisione popolare italiana. Fonti vicine alla coppia, infatti, dichiarano che la crisi tra il campione e la showgirl sarebbe iniziata diversi mesi fa e che, anche per occhi meno esperti, le prime avvisaglie sarebbero arrivate proprio lo scorso settembre 2021, quando a festeggiare i 45 anni di...

